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Общество
Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист
Спорт
Медали Олимпиады-2014 перераспределят в Пхенчхане
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    Медали Олимпиады-2014 перераспределят в Пхенчхане

    22:41  5 Декабря 2017
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    Медали Олимпиады-2014 перераспределят в Пхенчхане

    Лозанна, 5 декабря. Перераспределение медалей Олимпиады-2014 пройдет на Играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщил на пресс- конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    Ранее несколько российских спортсменов были лишены медалей Олимпиады-2014, проходившей в Сочи.

    Бах «выразил скорбь» за то, что «пострадали «чистые» спортсмены». По его словам, по договоренности с комиссией спортсменов, перераспределение медалей произойдет во время церемоний, которые пройдут на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Медали Олимпиады-2014 перераспределят в Пхенчхане

    Во вторник МОК постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Россияне могут выступить только в качестве независимых спортсменов.

    Многие политики уже призвали отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя телеканалу RT решение МОК, подчеркнул, что главное, что спортсмены имеют право выступить на Олимпийских играх.

    Автор: Олеся Волкова
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    #допинговый скандал #пхенчхан #бах #олимпиада-2018 #олимпиада-2014
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