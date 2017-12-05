Медали Олимпиады-2014 перераспределят в Пхенчхане

Лозанна, 5 декабря. Перераспределение медалей Олимпиады-2014 пройдет на Играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщил на пресс- конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее несколько российских спортсменов были лишены медалей Олимпиады-2014, проходившей в Сочи.

Бах «выразил скорбь» за то, что «пострадали «чистые» спортсмены». По его словам, по договоренности с комиссией спортсменов, перераспределение медалей произойдет во время церемоний, которые пройдут на Олимпиаде в Пхенчхане.

Во вторник МОК постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Россияне могут выступить только в качестве независимых спортсменов.

Многие политики уже призвали отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя телеканалу RT решение МОК, подчеркнул, что главное, что спортсмены имеют право выступить на Олимпийских играх.