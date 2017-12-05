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Общество
Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист
Общество
РФ примет решение по участию в ОИ по принципу «не навредить спорту» – сенатор
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    РФ примет решение по участию в ОИ по принципу «не навредить спорту» – сенатор

    22:30  5 Декабря 2017
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    РФ примет решение по участию в ОИ по принципу «не навредить спорту» – сенатор

    Москва, 5 декабря. Окончательное решение России по участию в Олимпийских играх в Южной Корее может быть принято исходя из принципа «не навредить спорту и спортсменам». С таким заявлением выступил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

    Его комитет курирует вопросы социальной политики, спорта и туризма.

    В этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.

    «Совершенно очевидно, что МОК подвергся беспрецедентному давлению со всех сторон», – приводит слова Рязанского РИА Новости.

    По его словам, сейчас необходимо проанализировать вердикт МОК и принять решение, исходя из принципа «не навредить спорту, не навредить спортсменам».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #мок #сенатор #совфед
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