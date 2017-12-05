Москва, 5 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что выступление российской сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом стало бы унижением для страны, а никак не рекламой.

«Участие без гимна, без формы, под нейтральным флагом стало бы лишь унижением для сборной и страны — никак не рекламой. И рекламой для ВАДА», — написал в своем микроблоге в Twitter Пушков.

Отметим, сенатор оставил пост, еще не зная, какое решение примет Международный олимпийский комитет. Однако его сообщение оказалось пророческим: во вторник МОК постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Как сообщали «Известия», россияне смогут выступить в Играх только в качестве независимых спортсменов.

Многие политики уже призвали отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что России как великой державе не пристало ехать на Олимпийские игры 2018 года «инкогнито».