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Общество
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Россия
Морозов о решении МОК: России объявлена гибридная война
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    Морозов о решении МОК: России объявлена гибридная война

    22:13  5 Декабря 2017  /обновлено: 22:48  05 Декабря 2017
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    Морозов о решении МОК: России объявлена гибридная война

    Москва, 5 декабря. России объявлена гибридная война, и решением Международного олимпийского комитета (МОК) был нанесен удар по имиджу страны в спорте, считает член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов.

    Во вторник МОК постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Россияне могут выступить только в качестве независимых спортсменов.

    Морозов назвал неприемлемым выступление сборной без флага и гимна. 

    «России объявлена гибридная война в политике, экономике, сейчас был нанесен удар по имиджу РФ в спорте», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

    Морозов о решении МОК: России объявлена гибридная война

    Как сообщала «Газета.ру», после решения МОК многие политики и спортивные чиновники выразили мнение, что России следует отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. В частности, первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что России как великой державе не пристало ехать на Олимпийские игры 2018 года «инкогнито».

    Автор: Олеся Волкова
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    #допинговый скандал #морозов #олимпиада-2018
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