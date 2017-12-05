Морозов о решении МОК: России объявлена гибридная война

Москва, 5 декабря. России объявлена гибридная война, и решением Международного олимпийского комитета (МОК) был нанесен удар по имиджу страны в спорте, считает член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов.

Во вторник МОК постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. Россияне могут выступить только в качестве независимых спортсменов.

Морозов назвал неприемлемым выступление сборной без флага и гимна.

«России объявлена гибридная война в политике, экономике, сейчас был нанесен удар по имиджу РФ в спорте», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Как сообщала «Газета.ру», после решения МОК многие политики и спортивные чиновники выразили мнение, что России следует отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. В частности, первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что России как великой державе не пристало ехать на Олимпийские игры 2018 года «инкогнито».