Решение МОК принято под давлением США – депутат Госдумы РФ

Москва, 5 декабря. Решение Международного олимпийского комитета было принято под давлением США, заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.. По его словам, в угоду политической конъюнктуре, комитет отошел от фундаментальных идеалов олимпийского движения.

«Это возмутительное решение, политически ангажированное решение. Совершенно очевидно, что оно принято под давлением США, в угоду политической конъюнктуре, МОК отошел от фундаментальных идеалов олимпийского движения», – приводит РИА Новости слова Емельянова.

Напомним, что в этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.