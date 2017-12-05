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Решение МОК принято под давлением США – депутат Госдумы РФ
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    Решение МОК принято под давлением США – депутат Госдумы РФ

    22:11  5 Декабря 2017  /обновлено: 22:17  05 Декабря 2017
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    Решение МОК принято под давлением США – депутат Госдумы РФ

    Москва, 5 декабря. Решение Международного олимпийского комитета было принято под давлением США, заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.. По его словам, в угоду политической конъюнктуре, комитет отошел от фундаментальных идеалов олимпийского движения.

    «Это возмутительное решение, политически ангажированное решение. Совершенно очевидно, что оно принято под давлением США, в угоду политической конъюнктуре, МОК отошел от фундаментальных идеалов олимпийского движения», – приводит РИА Новости слова Емельянова.

    Напомним, что в этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #госдума #мок #олимпийские игры #емельянов
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