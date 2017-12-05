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ЛНР опровергла обвинения Киева в обстреле поселков Калиново и Первомайск
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    ЛНР опровергла обвинения Киева в обстреле поселков Калиново и Первомайск

    22:11  5 Декабря 2017
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    ЛНР опровергла обвинения Киева в обстреле поселков Калиново и Первомайск

    Луганск, 5 декабря. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг заявления украинской стороны об обстреле ополченцами населенных пунктов, которые находятся под контролем республики.

    «Украинские силовики, накануне открывшие огонь по жилым районам населенных пунктов Калиново и Первомайск, неудачно пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске, попытались хоть как-то оправдаться», — сообщил Марочко в комментарии РИА Новости.

    По его словам, главное украинская сторона обвинила военнослужащих ЛНР в минометном обстреле своих же позиций. Однако последствия этого обстрела были зафиксированы представителями совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые подтвердили, что огонь велся с территории, подконтрольной украинским силовикам.

    Автор: Алексей Громов
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