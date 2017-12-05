МОК допускает снятие отстранения ОКР к церемонии закрытия Игр-2018

Москва, 5 декабря. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) допустило отмену отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР) в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

«МОК может частично или полностью снять отстранение с ОКР к началу церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане при условии, что все требования, выдвинутые к ОКР, участникам Игр-2018 и официальным лицам будут выполнены», – приводит «Газета.ru» текст опубликованного релиза.

Напомним, что в этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.