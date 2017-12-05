Клинцевич: России как великой державе не пристало ехать на Олимпиаду «инкогнито»

Москва, 5 декабря. России как великой державе не пристало ехать на Олимпийские игры 2018 года «инкогнито», без своего флага, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Не знаю, каким в конечном счете будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду», — цитирует сенатора его пресс-служба.

Решение МОК политик назвал новой попыткой изолировать Россию.

Как сообщала «Газета.ру», во вторник МОК сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены «чистые» российские атлеты, которые выступят под нейтральным флагом.

Идею об отказе от участия в предстоящих Играх высказал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. По его мнению, выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны.