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Общество
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Россия
Клинцевич: России как великой державе не пристало ехать на Олимпиаду «инкогнито»
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    Клинцевич: России как великой державе не пристало ехать на Олимпиаду «инкогнито»

    22:01  5 Декабря 2017  /обновлено: 22:08  05 Декабря 2017
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    Клинцевич: России как великой державе не пристало ехать на Олимпиаду «инкогнито»

    Москва, 5 декабря. России как великой державе не пристало ехать на Олимпийские игры 2018 года «инкогнито», без своего флага, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Не знаю, каким в конечном счете будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду», — цитирует сенатора его пресс-служба.

    Решение МОК политик назвал новой попыткой изолировать Россию.

    Как сообщала «Газета.ру», во вторник МОК сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены «чистые» российские атлеты, которые выступят под нейтральным флагом.

    Идею об отказе от участия в предстоящих Играх высказал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. По его мнению, выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны

    Клинцевич: России как великой державе не пристало ехать на Олимпиаду «инкогнито»

    Автор: Олеся Волкова
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