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Общество
Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист
Политика
Спортсменам РФ нельзя ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - вице-спикер Госдумы
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    Спортсменам РФ нельзя ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - вице-спикер Госдумы

    22:03  5 Декабря 2017
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    Спортсменам РФ нельзя ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - вице-спикер Госдумы

    Лозанна, 5 декабря. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников назвал немыслимым по жестокости, решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

    По его словам политика преследования российских спортсменов и решение МОК нацелены на то, чтобы унизить Россию и наших граждан.

    «Все сегодняшние решения, немыслимые по жесткости, - часть этой политики. По этой причине, с нашей точки зрения, ехать под нейтральным флагом нельзя», — сказал Мельников.

    Ранее стало известно, что МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок #олимпийские игры
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