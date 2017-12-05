Спортсменам РФ нельзя ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - вице-спикер Госдумы

Лозанна, 5 декабря. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников назвал немыслимым по жестокости, решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

По его словам политика преследования российских спортсменов и решение МОК нацелены на то, чтобы унизить Россию и наших граждан.

«Все сегодняшние решения, немыслимые по жесткости, - часть этой политики. По этой причине, с нашей точки зрения, ехать под нейтральным флагом нельзя», — сказал Мельников.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.