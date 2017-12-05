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Решение МОК является политически мотивированным – КПРФ
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    Решение МОК является политически мотивированным – КПРФ

    21:55  5 Декабря 2017  /обновлено: 22:51  05 Декабря 2017
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    Решение МОК является политически мотивированным – КПРФ

    Москва, 5 декабря. Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной является политически мотивированным и не строится на серьезной доказательной базе. С таким заявлением выступила партия КПРФ.

    Партия назвала решение МОК по российским спортсменам политически мотивированным и лишенным серьезной доказательной базы.

    Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин также заявил, что считает выступление российской сборной на Олимпиаде под нейтральным флагом неправильным. Однако если кто-то из спортсменов захочет выступать таким образом, он может получить такую возможность.

    «Сборной страны, великой страны, великой спортивной державе выступать под олимпийским флагом в условиях надуманной системы отсутствующих доказательств неправильно. Я думаю, нам надо в этом плане проявить твердость. Но с другой стороны, дать возможность спортсменам, которые захотят проявить себя, как это было на чемпионате мира по легкой атлетике, дать возможность выступить, оказать помощь»,  – приводит слова Афонина РИА Новости.

    Напомним, что в этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.   

     

    Автор: Антон Зарубин
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