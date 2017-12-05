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Общество
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Украина
Саакашвили пообещал вернуть наручники, чтобы их надели на Порошенко
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    Саакашвили пообещал вернуть наручники, чтобы их надели на Порошенко

    22:05  5 Декабря 2017
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    Саакашвили пообещал вернуть наручники, чтобы их надели на Порошенко

    Киев, 5 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал сохранить наручники, которые на него надели во вторник сотрудники СБУ, для президента Украины Петра Порошенко.

    Ранее стало известно о том, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили смогли освободить политика из автобуса Службы безопасности Украины (СБУ).

    По словам Саакашвили, сопровождавшие его сотрудники правоохранительных органов негативно отзывались о деятельности главы государства.

    «Наручники, которые я сохранил, как сувенир, когда придет время, я обязательно верну их СБУшникам. Они должны надеть их на Порошенко, и с удовольствием на него их наденут», — добавил Саакашвили.

    Напомним, генеральная прокуратура Украины приняла решение объявить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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