Саакашвили пообещал вернуть наручники, чтобы их надели на Порошенко

Киев, 5 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал сохранить наручники, которые на него надели во вторник сотрудники СБУ, для президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно о том, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили смогли освободить политика из автобуса Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам Саакашвили, сопровождавшие его сотрудники правоохранительных органов негативно отзывались о деятельности главы государства.

«Наручники, которые я сохранил, как сувенир, когда придет время, я обязательно верну их СБУшникам. Они должны надеть их на Порошенко, и с удовольствием на него их наденут», — добавил Саакашвили.

Напомним, генеральная прокуратура Украины приняла решение объявить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.