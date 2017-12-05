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Общество
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Спорт
Лебедев призвал отказаться от участия в Олимпиаде-2018
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    Лебедев призвал отказаться от участия в Олимпиаде-2018

    21:49  5 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  05 Декабря 2017
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    Лебедев призвал отказаться от участия в Олимпиаде-2018
    Москва, 5 декабря. Россия должна отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года, поскольку выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

    Лебедев в интервью РИА Новости выразил мнение, что решение МОК является «унижением для нашей страны». В связи с этим, по его мнению, взвешенным решением стал бы «полный отказ от участия в Олимпийских играх».

    Во вторник исполнительный комитет МОК решил, что чистые российские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады-2018 в качестве независимых участников. Таким образом Россия допущена до Игр под нейтральным флагом.

    Автор: Олеся Волкова
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    #олимпиада-2018
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