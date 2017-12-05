Лебедев призвал отказаться от участия в Олимпиаде-2018



Москва, 5 декабря. Россия должна отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года, поскольку выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Лебедев в интервью РИА Новости выразил мнение, что решение МОК является «унижением для нашей страны». В связи с этим, по его мнению, взвешенным решением стал бы «полный отказ от участия в Олимпийских играх».

Во вторник исполнительный комитет МОК решил, что чистые российские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады-2018 в качестве независимых участников. Таким образом Россия допущена до Игр под нейтральным флагом.