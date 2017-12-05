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Общество
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Политика
Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица
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    Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица

    21:46  5 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  05 Декабря 2017
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    Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица

    Москва, 5 декабря. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

    Кроме того, МОК пожизненно отстранил заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

    Ранее стало известно, что МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом. Команда будет называться «Олимпийские спортсмены из России».

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #олимпийские игры #мутко
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