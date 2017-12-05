Москва, 5 декабря. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, МОК пожизненно отстранил заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. При этом МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом. Команда будет называться «Олимпийские спортсмены из России».