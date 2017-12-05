Российской делегации не дали выступить на исполкоме МОК

Москва, 5 декабря. Российской делегации не позволили выступить на исполкоме Международного олимпийского комитета до принятия решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.

Ранее стало известно, что МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

На сайте Первого канала сообщается, что «российской делегации не удалось выступить на заседании МОК». Уточняется, что представители делегации не были допущены в зал слушаний. Но даже при этом их заставили сдать телефоны.