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Общество
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Спорт
Российской делегации не дали выступить на исполкоме МОК
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    Российской делегации не дали выступить на исполкоме МОК

    21:41  5 Декабря 2017  /обновлено: 21:58  05 Декабря 2017
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    Российской делегации не дали выступить на исполкоме МОК

    Москва, 5 декабря. Российской делегации не позволили выступить на исполкоме Международного олимпийского комитета до принятия решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.

    Ранее стало известно, что МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом. 

    На сайте Первого канала сообщается, что «российской делегации не удалось выступить на заседании МОК». Уточняется, что представители делегации не были допущены в зал слушаний. Но даже при этом их заставили сдать телефоны.

    Автор: Олеся Волкова
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    #мок #допинговый скандал #олимпиада-2018
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