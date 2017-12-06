Сирия, 6 декабря. С помощью российских ВКС армия САР смогла значительно продвинуться на западном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре. В городе Хомс прогремел крупный теракт, унесший жизни десяти человек. Курды и турецкие войска столкнулись у границы к северу от Африна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР отбить у ИГ1 обширные территории в долине реки Евфрата в южной части Дейр-эз-Зора; ударили по объектам террористов ИГИЛ1 в окрестностях города Хамима в провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с исламистскими группировками к северу от Хомса; продолжали столкновения с «Нусрой»*** на северо-востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): взяло ответственность за произошедший накануне в городе Хомс теракт; передислоцировало некоторые отряды из Ракки в Египет; лишилась одной из подпольных ячеек в провинции Аль-Анбар на западе Ирака; подверглось ударам ССА** в городах на западе Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утверждала, что добилась некоторых успехов в ходе контратак на юге от Алеппо; потеряла высоту Тель Шахаб к юго-западу от Дамаска.

Курды: вели перестрелки с армией Турции у границы на севере от Африна.

Международная коалиция: нанесла ряд авиаударов по городу Хаджин на юго-востоке от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В Западной Гуте в окрестностях населенного пункта Бейт Джинн накануне прошли столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1. Военнослужащие САА пытались отбить новые позиции около стратегически значимой вершины Тель Бардая. По данным оппозиционного ресурса в Telegram Syrian Revolution News Network, террористам все же удалось сохранить все опорные пункты на юго-западе от Дамаска, однако в ходе боев был уничтожен один из лидеров исламистского формирования Абу Хазиф Аль-Филистыни. Позже, тем не менее, стало известно, что подразделения войск САР отбили высоту Тель Шахаб к северу от населенного пункта Магр Аль-Мир. Об этом сообщили новостное агентство Al Hadath News.

Провинция Алеппо

Подконтрольные радикалам информационные порталы в Facebook и Twitter в минувшие сутки сообщали, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» смогли достичь определенных успехов в ходе контратак позиций САА к юго-западу от Ханассера на юге провинции Алеппо. Как утверждает Qalaat Al Mudiq, исламисты восстановили значительную часть позиций в этом районе. При этом, по данным Halab Today, террористы захватили в плен военнослужащего войск САР у Аль-Рашадии. Канал Haq News Agency между тем заявил о том, что боевики «Ан-Нусры» подорвали танк и БМП САА. Никаких официальных комментариев по этому поводу, однако, пока не поступало.

В окрестностях приграничного города Булбуль, расположенного к северу от Африна на северо-западе региона, накануне фиксировали интенсивные перестрелки между турецкими военнослужащими и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG), сообщал в Telegram (@hoseinmortadapressnew) местный активист. Отмечается, что Турция первой начала вести артиллерийские обстрелы укреплений курдов. Кроме того, Анкара вчера вечером, как передавал в Twitter (@abdbozkurt) военный источник, перебросила к границе с курдским анклавом в районе Африна конвой из 20 грузовиков с вооружением, техникой, топливом и провизией. Таким образом, обстановка на линии разграничения между сторонами продолжает обостряться.

Провинция Хомс

В административном центре провинции вчера утром произошел крупный теракт. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с пассажирским автобусом на улице Аль-Ахрам в одном из центральных кварталов города — Аль-Карама. Согласно сведениям агентства Damascus Now, десять человек погибли, многие получили ранения. Позже ответственность за взрыв на себя взяли боевики ИГ. Однако на севере от Хомса внутри анклава вооруженной оппозиции базируются, в частности, исламисты «Хайят Тахрир аш-Шам», которые уже не раз устраивали теракты в Хомсе. В последнее время обстановка в регионе серьезно обострилась, так как боевики нарушили режим без огня, введенный в соответствии с договоренностями о создании зоны деэскалации, спровоцировав тем самым возобновление боев в этом районе.

Утром на линии соприкосновения между правительственными силами и исламистскими группировками фиксировались перестрелки. Самые интенсивные из них разворачивались в предместьях оккупированного города Аль-Ганту. Об этом сообщал новостной Twitter-канал Yarmouk News.

Российские бомбардировщики накануне провели операцию на юго-востоке региона, ударив по последним позициям «Исламского государства»1 в провинции Хомс. Авианалетам подверглись объекты боевиков ИГИЛ в пустынном районе вблизи поселка Майзила к северо-востоку от Хамимы, передавал местный новостной ресурс в Twitter (@PalmyraRev1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Части армии Сирии, наступающие на террористов ИГ при поддержке ВКС РФ, в прошедшие сутки несколько продвинулись в долине Евфрата на западном побережье реки. По информации военного источника в Twitter (@watanisy), военнослужащие САА освободили населенный пункт Аль-Кута, а также отбили высоты на его окраинах. После этого при помощи российской боевой авиации сирийские подразделения вышли к соседнему поселению, находящемуся чуть южнее, — к Аль-Джалаа. К вечеру оно было взято вместе с соседними деревнями Ар-Рамади и Аль-Бурхам, передавал Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Согласно сведениям Al Manar News, под контроль войск САР накануне также перешли близлежащие поселки Аль-Тотахия, Аббас, Аль-Мари, Аль-Шамр и Аль-Сабха.

Между тем на восточном берегу Евфрата вновь активизировались силы проамериканской коалиции. ВВС США и их союзников провели бомбардировки в черте города Хаджин, оккупированного боевиками «Исламского государства», передавал канал в Twitter Euphrates Post. Авиаудары были нанесены в дополнение к недавним массированным обстрелам со стороны курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. По предварительной информации, никто из местных жителей, к счастью, не пострадал.

Провинция Даръа

Отряды крупнейшего оппозиционного формирования — Сирийской свободной армии (ССА) — в минувшие сутки активизировали обстрелы населенных пунктов, оккупированных боевиками ИГИЛ, в западной части провинции Даръа. Ударам из крупнокалиберных артиллерийских орудий подверглись районы городов Сахам Аль-Джолан и Тасиль. Если в первом из них в результате атак ССА пострадали только здания инфраструктуры, как передавал интернет-портал SOHR, то во втором населенном пункте под обстрелами боевиков-оппозиционеров получили ранения пять мирных жителей, сообщал местный Telegram-канал (@hoseinmortadapressnew). Несмотря на постоянные бои с ИГ в этом районе, «Свободная армия» уже несколько лет не может зачистить данный анклав террористической организации на северо-западе от столицы региона.

Провинция Ракка

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей вчерашней речи на заседании Партии справедливости и развития заявил о том, что многие отряды ИГИЛ, которые ранее дислоцировались в Ракке, были направлены в Египет, передавало слова президента ливанское информагентство Al Mayadeen. Этот город, несколько лет являвшийся самопровозглашенной столицей ИГ, был отбит курдскими отрядами «Демократических сил» при помощи Соединенных Штатов. Однако занимавшие Ракку террористы в большинстве своем не были обезврежены. По данным многих местных активистов, представители сил спецслужб США и командования SDF вели переговоры с лидерами «Исламского государства» о свободном выходе отрядов ИГИЛ из города. Значительная часть террористов была вывезена в Дейр-эз-Зор, где в тот момент разворачивалась освободительная операция правительственной армии САР под прикрытием ВКС РФ.

Провинция Хама

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных группировок из альянса «Тахрир аш-Шам» накануне пытались провести серию контратак опорных пунктов сирийской армии на северо-востоке провинции Хама. Основные столкновения, по данным Syrian Civil War Map, разворачивались к северу от поселка Рабда, который «Нусра» рассчитывает захватить повторно. Данный населенный пункт, а также соседняя деревня Аль-Арфа были освобождены в рамках широкомасштабной кампании против террористов сирийской «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ), активное участие в которой принимает авиационная группировка российских ВКС.

Ирак

Самолеты ВВС Ирака провели спецоперацию на юго-западе провинции Аль-Анбар, граничащей с Сирией. Как сообщало агентство Al Sumaria News, в результате вылета на юго-западе от Ар-Рутбы была уничтожена одна из «спящих ячеек» ИГИЛ, состоявшая из восьми террористов. Иракские правительственные силы, таким образом, продолжают преследовать боевиков, бежавших из района бассейна реки Евфрата, на берегах которой располагаются все крупные населенные пункты региона, в пустынные области юго-западной и северо-западной части провинции.

В окрестностях Багдада накануне вновь прогремели взрывы. Первое взрывное устройство сработало на обочине шоссе в восточном пригороде столицы Рашид. Погиб один местный житель. Вторая бомба детонировала на территории промышленной зоны у поселка Абу Грейб к западу от Багдада, в результате чего погиб еще один человек. Об этом сообщал новостной центр Al Sumaria. В проведении терактов спецслужбы подозревают боевиков подпольных ячеек ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)