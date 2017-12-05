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Новости Сирии
Сирия: САА опровергла заявление ИГ о сбитом самолете у Абу-Кемаля
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    Сирия: САА опровергла заявление ИГ о сбитом самолете у Абу-Кемаля

    21:38  5 Декабря 2017
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    Сирия: САА опровергла заявление ИГ о сбитом самолете у Абу-Кемаля

    Дейр-эз-Зор, 5 декабря. Сирийские военные категорически опровергли заявления боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) о том, что они якобы сбили самолет Сирийской арабской армии (САА) у Абу-Кемаля.

    Два дня назад одно из подконтрольных ИГ1 изданий выпустило заявление, в котором говорилось, что террористы сбили сирийский реактивный самолет вблизи приграничного города Абу-Кемаль.

    Как сообщает сирийское информагентство Muraselon, частный источник в Дейр-эз-Зоре подтвердил, что «ни один сирийский военный самолет не был сбит, поэтому все сообщения ИГ не соответствуют действительности».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #исламскоегосударство #абу-кемаль
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