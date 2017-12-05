Сирия: САА опровергла заявление ИГ о сбитом самолете у Абу-Кемаля

Дейр-эз-Зор, 5 декабря. Сирийские военные категорически опровергли заявления боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) о том, что они якобы сбили самолет Сирийской арабской армии (САА) у Абу-Кемаля.

Два дня назад одно из подконтрольных ИГ1 изданий выпустило заявление, в котором говорилось, что террористы сбили сирийский реактивный самолет вблизи приграничного города Абу-Кемаль.

Как сообщает сирийское информагентство Muraselon, частный источник в Дейр-эз-Зоре подтвердил, что «ни один сирийский военный самолет не был сбит, поэтому все сообщения ИГ не соответствуют действительности».

1 Организация запрещена на территории РФ.