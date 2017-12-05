Сирия, 5 декабря. ИГ1 утратило три населенных пункта в Дейр-эз-Зоре. ССА** отклонила проект по созданию новой коалиции боевиков в Даръа. ВКС РФ способствовали продвижению армии САР и ее союзников в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям исламистов «Ан-Нусры»*** в южной части Алеппо; оказали поддержку САА в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам «Нусры» на юге Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): утратило населенные пункты Аль-Джалаа, Ар-Рамади и Аль-Бурхам на трассе Дейр-эз-Зор — Абу Кемаль; отбило у «Нусры» населенный пункт в северной части Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): отклонила проект по созданию новой коалиции боевиков в провинции Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): заявляет, что нанесла урон САА к северо-востоку от города Хама.

Провинция Алеппо

Южнее административного центра провинции на территориях, расположенных между городами Ханассер и Итрия, к западу от так называемой «дороги жизни» не прекращается ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и сторонниками «Джебхат Ан-Нусры». В поддержку правительственных подразделений САР российские ВКС нанесли несколько авиаударов по огневым позициям и укреплениям исламистов недалеко от населенных пунктов Таль Ахмар и Рамла, передает военный источник в сети Twitter (@mohamedsyrian10). Информация о потерях со стороны радикалов антиправительственных формирований в настоящий момент выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские войска продолжают развивать наступление, продвигаясь со стороны города Дейр-эз-Зор в направлении освобожденного ранее Абу Кемаля, расположенного близ сирийско-иракской границы. Согласно данным Twitter-канала (@GeromanAT), правительственная армия вместе с проасадовскими ополченческими отрядами и при поддержке ВКС России взяла под свой контроль три населенных пункта на правом берегу реки Евфрат. От ИГИЛовцев были зачищены города Аль-Джалаа, Ар-Рамади и Аль-Бурхам. Также данные сведения подтверждает официальный Twitter-аккаунт ливанской организации «Хезболла» (@Syria_Hezb_Iran). В том случае если силам САР удастся дойти до Абу Кемаля, отряды «Исламского государства»1 в юго-западной части провинции окажутся в окружении на пустынных территориях.

Представители Минобороны РФ сообщают, что российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый групповой удар по военным объектам ИГИЛ в поддержку сил САР. Сведения о причиненном боевикам уроне пока устанавливаются.

Тем временем в предместьях пограничного Абу Кемаля террористы ИГИЛ все еще пытаются оказывать сопротивление Сирийской арабской армии (САА). Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (@Laurenz_1997), боевики открыли огонь по позициям САА из ПТУР. О потерях со стороны правительственных сил никакой информации, тем не менее, не поступало.

Провинция Даръа

Стало известно, что лидеры Сирийской свободной армии (ССА) отклонили проект по созданию нового объединения боевиков, о формировании которого главари некоторых повстанческих группировок договорились в ходе так называемой «Революционной конференции». Об этом сообщает Twitter-канал (@smmsyria). Антиправительственные организации никогда не выступали полноценным единым фронтом. Кроме того, конфликт в рядах вооруженной оппозиции усугубился после того, как Соединенные Штаты Америки заявили о прекращении финансирования ряда «умеренных» формирований. Напомним, Вашингтон снабжал незаконные группировки оружием и боеприпасами, а также направлял в САР военных советников, которые проводили обучение радикалов. Однако курдские вооруженные формирования и ряд других антиправительственных организаций по-прежнему продолжают пользоваться всесторонней поддержкой США.

Провинция Хама

К северо-востоку от столицы провинции вновь активизировали военные действия террористы «Исламского государства», бежавшие из района «Акербатского котла». Как передает оппозиционный источник в сети Twitter (@QalaatAlMudiq), ИГИЛовцам удалось отбить у боевиков коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» еще один населенный пункт западнее шоссе Итрия — Саламия.

Тем временем близ границы между провинциями Алеппо и Хама не утихают столкновения между правительственными подразделениями и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам». Twitter-канал (@worldonalert), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что последняя атака сирийской армии в данном районе была отбита. Кроме того, в результате боев был убит полковник 18 дивизии САА Аббас Салех. Тем не менее официального подтверждения информация пока не получила.

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News сообщает, что иракские правительственные войска, а также ополченцы «Хашд Аш-Шааби» продолжат военную операцию по обнаружению и ликвидации всех подпольных группировок «Исламского государства», активно действующих на территории Ирака. Напомним, члены «спящих ячеек» ИГИЛ представляют большую угрозу, прежде всего, для мирных жителей. Объектами террористических атак чаще всего являются жилые кварталы и общественные места. Ранее ряд подобных формирований уже были уничтожены в провинциях Дияла и Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)