Московские школьники признаны и лучшими в мире по культуре чтения

Москва, 5 декабря. Московские школьники показали самую высокую читательскую грамотность по результатам международного исследования Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Международный тест по чтению PIRLS проводится каждые пять лет Международной ассоциацией по оценке учебных достижений среди четвероклассников разных стран.

Последний цикл исследования проводился в 2016 году, а его результаты стали известны накануне. Всего в исследовании приняли участие более 340 тысяч учащихся из 50 стран. В исследовании приняли участие 4577 выпускников начальной школы из 206 школ России. При этом московские школьники обошли своих сверстников из других городов мира, набрав 612 баллов, оставив позади школьников Мадрида, которым удалось набрать 549 баллов, что свидетельствует о хорошем уровне всеобщей подготовки столичных учащихся.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования Исаак Калина заявил, что данный результат превзошел все ожидания.

«Россия как правило, всегда входила в первые 40 стран. Мы считали, что если Москва попадет в тридцатку, то это будет серьезным доказательством того, что выбранный курс в улучшении качества образования правильный. Москва по сравнению со странами-участниками оказалась в первой десятке по математической и читательской грамотности, во второй десятке - по естественно-научной. Это не просто хороший результат», — заявил Калина в интервью «АиФ».

Кроме того, данный результат удалось достичь благодаря решению ряда фундаментальных проблем. В частности, власти Москвы смогли обеспечить всех желающих местами в дошкольных группах детских садов и в составе общеобразовательных школ. Также позитивное влияние оказало введение обязательных диагностических работ во всех 4-х классах столицы. Одним из самых главных факторов повышения уровня образования стало введение электронной записи в школах Москвы.

«С введением с 2012 года электронной записи в школы и перехода на финансирование по принципу «деньги следуют за школьником» началась конкуренция школ за учеников, а не родителей за школы», — подчеркнул он.

Кроме того, на результат повлияло повышение зарплат учителей и переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт для младшей школы. Не менее важную роль сыграло массовое оснащение московских школ электронным и компьютерным оборудованием с одновременным переходом на цифровой контент образования, который по вкусу современным детям.