Ургант в образе диснеевской принцессы спел про допинговый скандал и биткоины

Москва, 5 декабря. Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале предстал в образе королевы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», спев «Зимнюю песню» о биткоинах, КНДР и предстоящей Олимпиаде.

Ургант, переодетый в костюм королевы-волшебницы Эльзы, играет на рояле и под аккомпанемент песни Do You Want to Build a Snowman? поет о наступающем Новом годе и подводит итоги года уходящего.

Ведущий упоминает рост биткоина, реагенты на улицах, растворяющие обувь, «пиротехнику» северокорейского лидера Ким Чен Ына, секс-скандал с продюсером Харви Вайнштейном, предстоящие выборы президента России.

Одной из ключевых тем песни стал допинговый скандал со спортсменами олимпийской сборной России.