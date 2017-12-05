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Ургант в образе диснеевской принцессы спел про допинговый скандал и биткоины
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    Ургант в образе диснеевской принцессы спел про допинговый скандал и биткоины

    21:22  5 Декабря 2017
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    Ургант в образе диснеевской принцессы спел про допинговый скандал и биткоины

    Москва, 5 декабря. Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале предстал в образе королевы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», спев «Зимнюю песню» о биткоинах, КНДР и предстоящей Олимпиаде. 

    Ургант, переодетый в костюм королевы-волшебницы Эльзы, играет на рояле и под аккомпанемент песни Do You Want to Build a Snowman? поет о наступающем Новом годе и подводит итоги года уходящего. 

    Ведущий упоминает рост биткоина, реагенты на улицах, растворяющие обувь, «пиротехнику» северокорейского лидера Ким Чен Ына, секс-скандал с продюсером Харви Вайнштейном, предстоящие выборы президента России.

    Одной из ключевых тем песни стал допинговый скандал со спортсменами олимпийской сборной России. 

    «Мы чистые спортсмены», — об этом вам в пробирку мы прокричим. Что от физической нагрузки слегка меняется у русских вкус мочи», — спел Ургант.

    Автор: Олеся Волкова
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    #допинговый скандал #ургант
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