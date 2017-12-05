Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с Ту-154

Хельсинки, 5 декабря. Посол Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов был вызван в министерство иностранных дел Финляндии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом рассказала пресс-служба финского внешнеполитического ведомства.

«Российского посла вызвали в МИД и проинформировали о возможном нарушении воздушного пространства. Россию попросили предоставить разъяснения», — указано в заявлении дипломатов.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что российский пассажирский авиалайнер Ту-154 якобы нарушил воздушное пространство страны в районе небольшого города Порвоо.

Russian Ambassador summoned to MFA and informed of alleged violation of airspace. #Russia requested to provide explanation. — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 5, 2017

Напомним, министерство обороны РФ заявило о том, что на прошлой неделе 19 летательных аппаратов вели разведку у российской границы. В результате силы ПВО РФ организовали сразу два вылета на перехват.