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Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с Ту-154
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    Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с Ту-154

    21:27  5 Декабря 2017
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    Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с Ту-154

    Хельсинки, 5 декабря. Посол Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов был вызван в министерство иностранных дел Финляндии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом рассказала пресс-служба финского внешнеполитического ведомства.

    «Российского посла вызвали в МИД и проинформировали о возможном нарушении воздушного пространства. Россию попросили предоставить разъяснения», — указано в заявлении дипломатов.

    Ранее министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что российский пассажирский авиалайнер Ту-154 якобы нарушил воздушное пространство страны в районе небольшого города Порвоо.

    Напомним, министерство обороны РФ заявило о том, что на прошлой неделе 19 летательных аппаратов вели разведку у российской границы. В результате силы ПВО РФ организовали сразу два вылета на перехват.

    Автор: Алексей Громов
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    #финляндия #рф
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