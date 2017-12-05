Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист
Спорт
Команда РФ выступит на ОИ-2018 под названием «Олимпийские спортсмены из России»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Команда РФ выступит на ОИ-2018 под названием «Олимпийские спортсмены из России»

    21:34  5 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  05 Декабря 2017
    286

    Команда РФ выступит на ОИ-2018 под названием «Олимпийские спортсмены из России»

    Лозанна (Швейцария), 5 декабря. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что чистые российские спортсмены могут быть допущены до Олимпийских играм в 2018 году в качестве независимых участников. Таким образом Россия допущена до Игр под нейтральным флагом.

    Согласно предварительной информации, данная команда будет называться «Олимпийские спортсмены из России».

    Как сообщает во вторник пресс-служба МОК, российской делегации также не позволили выступить на исполкоме МОК. 

    Напомним, что по решению МОК сборная России отстранена от участии в зимних Играх.

    Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет провел переговоры с американской компанией Nike по вопросу создания «нейтральной» формы для российских атлетов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мок #олимпиада
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть