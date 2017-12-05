Команда РФ выступит на ОИ-2018 под названием «Олимпийские спортсмены из России»

Лозанна (Швейцария), 5 декабря. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что чистые российские спортсмены могут быть допущены до Олимпийских играм в 2018 году в качестве независимых участников. Таким образом Россия допущена до Игр под нейтральным флагом.

Согласно предварительной информации, данная команда будет называться «Олимпийские спортсмены из России».

Как сообщает во вторник пресс-служба МОК, российской делегации также не позволили выступить на исполкоме МОК.

Напомним, что по решению МОК сборная России отстранена от участии в зимних Играх.

Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет провел переговоры с американской компанией Nike по вопросу создания «нейтральной» формы для российских атлетов.