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Сирия новости 6 декабря 07.00: САА и ВКС РФ завершают зачистку долины Евфрата, бои ИГИЛ и «Нусры» в Хаме
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    Сирия новости 6 декабря 07.00: САА и ВКС РФ завершают зачистку долины Евфрата, бои ИГИЛ и «Нусры» в Хаме

    7:00  6 Декабря 2017
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    ВКС РФ

    Сирия, 6 декабря. Армия САР и ВКС РФ продолжают планомерно зачищать территории на юге провинции Дейр-эз-Зор от ИГ1. Жители курдского анклава в районе города Африн получили гуманитарную помощь. Боевики ИГИЛ1 отбили у «Джебхат ан-Нусры»*** поселок к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: помогли сирийской армии отбить ряд высот на западном берегу реки Евфрат между Меядином и Абу Кемалем.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с террористами «Тахрир аш-Шам» на юго-западе провинции Дамаск.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): перебросило новые бандгруппы на западный берег Евфрата в Дейр-эз-Зоре, рассчитывая замедлить продвижение САА и ВКС РФ; отбило у «Джебхат ан-Нусры» деревню к северо-востоку от Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): заявила, что убила командира армии САР в провинции Хама.

    Курды: получили гумпомощь в кантоне Африн на северо-западе от Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В юго-западной части провинции Дамаск продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», а также связанными с ней исламистскими группировками. По информации новостного портала Muraselon, правительственные войска стараются развить преимущество в боях с террористами в этом районе и отбить новые ключевые позиции к югу от уже занятых стратегических вершин Тель Шахаб и Тель Бардая. Как отмечают источники информагентства, подразделения САА в настоящий момент уже очень близки к тому, чтобы разрубить анклав исламистов в этом регионе на два отдельных оккупированных района. 

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Жители города Африн и населенных пунктов вокруг него, подконтрольных курдам, получили гуманитарную помощь от организации Красного Креста и Красного Полумесяца, передает в сети Twitter (@leventkemaI) турецкий источник. Конвой прибыл в данный район, где базируются курдские Отряды народной самообороны (YPG), в сопровождении военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и российских военных полицейских, которые следят за соблюдением режима тишины в зонах деэскалации. Кантон Африн в настоящий момент почти полностью заблокирован турецкой армией и подконтрольными Анкаре отрядами боевиков «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)**.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Правительственные силы Сирии, поддерживаемые боевой авиацией РФ, продолжают развивать наступление на западном побережье Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сведениям военного источника на его странице в Twitter (@watanisy), военнослужащие отбили у террористов ИГИЛ еще ряд стратегически значимых высот, находящихся меньше чем в 15 километрах от приграничного города Абу Кемаль. Накануне подразделения САА с помощью ВКС России смогли значительно продвинуться в этом регионе, зачистив от боевиков «Исламского государства»1 обширный район и освободив ряд поселков.

    Несмотря на очередные военные неудачи, главари ИГИЛ все еще рассчитывают сорвать кампанию сирийской армии и российской авиационной группировки в долине реки Евфрат. Для этого на передовые позиции были переброшены новые бандгруппы ИГ. Также террористы плотно минируют дороги, по которым движутся штурмовые отряды САА, сообщает местный медиа-центр DeirEzzor24. Кроме того, на этом направлении не исключены попытки контратак боевиков с использованием смертников на «джихад-мобилях», отмечает источник.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Согласно информации Qalaat Al Mudiq, отряды террористов ИГИЛ провели новую серию атак на позиции «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. В результате силам «Исламского государства» удалось несколько расширить свой территориальный анклав в этом регионе. Так, под контроль ИГ перешел населенный пункт Майлах Бен Хадиб. Столкновения на линии соприкосновения между сторонами в этом районе фиксируются почти ежедневно, однако «Джебхат ан-Нусре» пока не удается повторно зачистить данный анклав враждебной террористической группировки, сформированный боевиками, которые бежали из «Акербатского котла» этой осенью.

    Как утверждают подконтрольные исламистам каналы в Telegram, в ходе последних столкновений между правительственными войсками САР и «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы террористами был убит один из командиров САА. Эти сведения в настоящий момент проверяются, поскольку новостные ресурсы боевиков нередко тиражируют заведомо ложные данные в рамках информационной войны против легитимного президента Башара Асада и сирийской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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