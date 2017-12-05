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Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
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    Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ

    20:52  5 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  05 Декабря 2017
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    Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ

    Москва, 5 декабря. Площадь последнего анклава террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1 запрещена в РФ) на востоке Сирии сократилась до участка семь на 11 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    «Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГ на востоке Сирии, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 километров», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии начали последнее крупное наступление в провинции Дейр-эз-Зор на позиции броевиков ИГ.

    Спецподразделения сирийской армии под прикрытием ВКС РФ начали наступление, освободив несколько районов вблизи важного города Аль-Салихия, который находится к северу от Абу-Кемаля. После освобождения этого города террористы ИГ оказались в окружении. Военные САА готовятся к последней битве вдоль реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #минобороны рф
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