Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ

Москва, 5 декабря. Площадь последнего анклава террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1 запрещена в РФ) на востоке Сирии сократилась до участка семь на 11 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГ на востоке Сирии, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 километров», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии начали последнее крупное наступление в провинции Дейр-эз-Зор на позиции броевиков ИГ.

Спецподразделения сирийской армии под прикрытием ВКС РФ начали наступление, освободив несколько районов вблизи важного города Аль-Салихия, который находится к северу от Абу-Кемаля. После освобождения этого города террористы ИГ оказались в окружении. Военные САА готовятся к последней битве вдоль реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.