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Сильный пожар произошел в колонии в Пермском крае
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    Сильный пожар произошел в колонии в Пермском крае

    21:07  5 Декабря 2017
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    Сильный пожар произошел в колонии в Пермском крае

    Пермь, 5 декабря. В исправительной колонии строгого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск Пермского края произошел пожар. Как рассказали в оперативном штабе, огонь охватил площадь 1800 кв. м.

    Как стало известно, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Сначала загорелась кровля, после чего пламя перекинулось на третий этаж трехэтажного отдельно стоящего административного здания на территории колонии.

    В штабе отметили, что к настоящему времени огонь потушен, эвакуация заключенных не проводилась. В настоящее время проводится проливка, передает ТАСС.

    Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в частном доме в Кузбассе после пожара.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #пермский край #соликамск
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