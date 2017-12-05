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В Минобороны РФ ответили на заявление США о заслугах в освобождении Сирии и Ирака
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    В Минобороны РФ ответили на заявление США о заслугах в освобождении Сирии и Ирака

    20:42  5 Декабря 2017  /обновлено: 21:04  05 Декабря 2017
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    В Минобороны РФ ответили на заявление США о заслугах в освобождении Сирии и Ирака

    Москва, 5 декабря. Минобороны России назвало заявление США об освобождении большей части Сирии и Ирака силами коалиции «попыткой выдать желаемое за действительное».

    В ведомстве отметили, что в течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по боевикам террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1 запрещена в РФ) в Сирии не превышала трех-пяти ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов террористов.

    При этом ВКС РФ за аналогичный период только для поддержки наступавших на восточном берегу Евфрата отрядов ополчения выполнили 672 боевых вылетов, поразив более 1450 целей.

    «Таким образом, вчерашнее заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы «большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», - не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — сообщили в Минобороны РФ.

    В ведомстве также добавили, что суммарное количество ударов «коалиции» в Сирии за месяц не превышает суточной нормы ударов ВКС России по позициям террористов ИГ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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