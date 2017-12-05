Сирия: удар ВКС РФ позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем

Москва, 5 декабря. Групповой удар Воздушно-космических сил Российской Федерации позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем (в сирийской провинции Дейр-эз-Зор). Об этом во вторник сообщили представители министерства обороны РФ.

В результате правительственная армия Сирийской Арабской Республики смогла существенно продвинуться вперед по фронту.

«Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль», — указано в официальном заявлении российского ведомства.

Ранее стало известно о том, что шесть бомбардировщики ВКС России Ту-22МЗ нанесли удары по позициям боевиков так называемого «Исламского государства»1 (деятельность данной террористической группировки запрещена на территории РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.