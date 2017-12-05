Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
Политика
Сирия: удар ВКС РФ позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: удар ВКС РФ позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем

    20:43  5 Декабря 2017  /обновлено: 20:53  05 Декабря 2017
    520

    Сирия: удар ВКС РФ позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем

    Москва, 5 декабря. Групповой удар Воздушно-космических сил Российской Федерации позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем (в сирийской провинции Дейр-эз-Зор). Об этом во вторник сообщили представители министерства обороны РФ.

    В результате правительственная армия Сирийской Арабской Республики смогла существенно продвинуться вперед по фронту.

    «Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль», — указано в официальном заявлении российского ведомства.

    Ранее стало известно о том, что шесть бомбардировщики ВКС России Ту-22МЗ нанесли удары по позициям боевиков так называемого «Исламского государства»1 (деятельность данной террористической группировки запрещена на территории РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #вкс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть