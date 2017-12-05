Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Дейр-эз-Зоре

Москва, 5 декабря. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом террористов «Исламского государства»1 (ИГ1) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирийской республике. Об этом сообщает во вторник министерство обороны РФ.

Как стало известно, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ взлетели с аэродрома на российской территории и нанесли групповой удар по скоплению боевиков, их опорным пунктам, складам вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Эс-Сайяль. В российском военном ведомстве добавили, что все цели были ликвидированы.

Напомним, ранее сообщалось, что еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня на территории Сирии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.