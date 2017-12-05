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Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
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Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Дейр-эз-Зоре
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    Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Дейр-эз-Зоре

    20:38  5 Декабря 2017  /обновлено: 20:47  05 Декабря 2017
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    Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Дейр-эз-Зоре

    Москва, 5 декабря. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом террористов «Исламского государства»1 (ИГ1) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирийской республике. Об этом сообщает во вторник министерство обороны РФ.

    Как стало известно, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ взлетели с аэродрома на российской территории и нанесли групповой удар по скоплению боевиков, их опорным пунктам, складам вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Эс-Сайяль. В российском военном ведомстве добавили, что все цели были ликвидированы.

    Напомним, ранее сообщалось, что еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня на территории Сирии.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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