Сирия: Пять населенных пунктов в Хомсе присоединились к режиму прекращения огня

Москва, 5 декабря. Еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом во вторник сообщили офицеры российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии.

Согласно предварительным данным, речь идет о поселениях Дминет-Эль-Гарбия, Буэйдет-Эш-Шаркия, Дабъа, Кокаран и Дминет-Эш-Шаркия, которые находятся вне зоны деэскалации «Хомс».

«Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий пяти населенных пунктов провинции Хомс, находящихся вне зоны деэскалации», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в сирийской провинции Хасака более 110 боевиков приняли решение сложить оружие. Они воспользовались правом на амнистию и сдались правительственной армии САР.