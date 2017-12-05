Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
Политика
Сирия: Пять населенных пунктов в Хомсе присоединились к режиму прекращения огня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Пять населенных пунктов в Хомсе присоединились к режиму прекращения огня

    20:37  5 Декабря 2017
    322

    Сирия: Пять населенных пунктов в Хомсе присоединились к режиму прекращения огня

    Москва, 5 декабря. Еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом во вторник сообщили офицеры российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии.

    Согласно предварительным данным, речь идет о поселениях Дминет-Эль-Гарбия, Буэйдет-Эш-Шаркия, Дабъа, Кокаран и Дминет-Эш-Шаркия, которые находятся вне зоны деэскалации «Хомс».

    «Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий пяти населенных пунктов провинции Хомс, находящихся вне зоны деэскалации», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в сирийской провинции Хасака более 110 боевиков приняли решение сложить оружие. Они воспользовались правом на амнистию и сдались правительственной армии САР.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хомс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть