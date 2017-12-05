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Политика
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Аббасом
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    Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Аббасом

    20:35  5 Декабря 2017
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    Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Аббасом

    Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля, российский лидер изложил позицию России в поддержку возобновления переговоров Палестины и Израиля по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, и выхода на долгосрочные справедливые решения, отвечающие интересам обеих сторон.

    Согласно приведенной информации, Путин и Аббас обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте достигнутых в ходе российско-палестинской встречи на высшем уровне в Москве в мае 2017 года.

    Напомним, ранее лидер Палестины поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом. Глава США проинформировал о своем намерении перенести в Иерусалим из Тель-Авива посольство США в Израиле.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #россия #израиль #палестина #аббас
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