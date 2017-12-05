Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Аббасом

Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля, российский лидер изложил позицию России в поддержку возобновления переговоров Палестины и Израиля по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, и выхода на долгосрочные справедливые решения, отвечающие интересам обеих сторон.

Согласно приведенной информации, Путин и Аббас обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте достигнутых в ходе российско-палестинской встречи на высшем уровне в Москве в мае 2017 года.

Напомним, ранее лидер Палестины поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом. Глава США проинформировал о своем намерении перенести в Иерусалим из Тель-Авива посольство США в Израиле.