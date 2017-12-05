«Плановая» магнитная буря на Земле закончится 6 декабря

Москва, 5 декабря. Магнитная буря, которая началась на Земле 4 декабря, закончится уже в среду. Об этом журналистам сообщил глава Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Сергей Гайдаш.

По словам эксперта, основными источниками активности на Солнце сейчас являются только корональные дыры.

«Это области с открытыми магнитными силовыми линиями, которые уходят от Солнца в бесконечность… Никакой сенсации. Это все планово», — цитирует его слова телеканал «360».

Гайдаш также указал на то, что «метеочувствительные» люди не должны испытывать дискомфорт.

Напомним, в конце ноября российские ученые обнаружили на Солнце огромный протуберанец.