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«Плановая» магнитная буря на Земле закончится 6 декабря
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    «Плановая» магнитная буря на Земле закончится 6 декабря

    20:16  5 Декабря 2017
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    «Плановая» магнитная буря на Земле закончится 6 декабря

    Москва, 5 декабря. Магнитная буря, которая началась на Земле 4 декабря, закончится уже в среду. Об этом журналистам сообщил глава Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Сергей Гайдаш.

    По словам эксперта, основными источниками активности на Солнце сейчас являются только корональные дыры.

    «Это области с открытыми магнитными силовыми линиями, которые уходят от Солнца в бесконечность… Никакой сенсации. Это все планово», — цитирует его слова телеканал «360».

    Гайдаш также указал на то, что «метеочувствительные» люди не должны испытывать дискомфорт.

    Напомним, в конце ноября российские ученые обнаружили на Солнце огромный протуберанец.

    Автор: Алексей Громов
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    #земля #солнце
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