МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018

Лозанна (Швейцария), 5 декабря. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участии в зимних Олимпийских играх, которые в 2018 году пройдут в Пхенчхане.

Россию на заседании исполкома МОК представляли глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает против бездоказательного ущемления прав спортсменов РФ, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма.

Несколько дней назад МОК отобрал у российских спортменов 11 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи, в результате чего РФ потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр-2014.