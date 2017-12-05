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Общество
Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист
Спорт
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018
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    МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018

    21:31  5 Декабря 2017
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    МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018

    Лозанна (Швейцария), 5 декабря. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участии в зимних Олимпийских играх, которые в 2018 году пройдут в Пхенчхане.

    Россию на заседании исполкома МОК представляли глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает против бездоказательного ущемления прав спортсменов РФ, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. 

    Несколько дней назад МОК отобрал у российских спортменов 11 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи, в результате чего РФ потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр-2014.

    МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мок #олимпиада-2018
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