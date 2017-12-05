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Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма
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    Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма

    20:07  5 Декабря 2017
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    Сирия обвинила Израиль в поддержке терроризма

    Дамаск, 5 декабря. Министерство иностранных дел Сирии заявило о связи Израиля с террористическими группировками и призвало ООН осудить действия Тель-Авива. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

    По данным агентства, МИД Сирии направил письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совбеза, в котором говорится о двух ракетных атаках Израиля по Дамаску, произошедших 2 и 4 декабря.

    В письме отмечается, что обстрелы Израиля совпали по времени с ракетными атаками террористов, что свидетельствует о новых доказательствах связи Тель-Авива с такими террористическими группировками, как «Исламское государство»1, «Джебхат ан-Нусра»1 (обе группировки запрещены в РФ).

    В МИД Сирии подчеркнули, что Израиль предоставляет террористам вооружение и оказывает логистическую помощь. Ведомство призвало Совбез ООН выступить с осуждением действий Израиля и принять незамедлительные меры для прекращения атак.

    Напомним, 2 декабря сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по одному из военных объектов возле Дамаска. Позднее израильские СМИ сообщили, что целью атаки была иранская военная база. В ночь на 5 декабря ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля на пригород Дамаска, передает «Вечерняя Москва».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #израиль
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