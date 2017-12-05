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Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
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    В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой

    19:42  5 Декабря 2017
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    В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой

    Москва, 5 декабря. Журналистам признанных иностранными агентами СМИ запретили посещать Совет Федерации. Это стало ответом на решение властей США, которые ограничили доступ телеканалу RT в Конгресс.

    Сенатор Игорь Морозов предложил ужесточить меры в отношении СМИ-иноагентов, запретив им не только посещать верхнюю палату парламента, но и брать интервью у российских парламентариев.

    «Наша страна и так, проводя политику стратегического терпения, идет вслед за американскими санкционными шагами, а нам надо взять эту стратегическую инициативу», — рассказал он «Парламентской газете».

    Напомним, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий приравнять СМИ к иностранному агенту. После этого был составлен реестр, куда попали девять СМИ, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода». Это стало ответом на признание российского телеканала RT иноагентом в США и запрет на аккредитацию его журналистов в Конгрессе.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #иностранный агент #сми #совфед
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