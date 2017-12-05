Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту

Сирия, 5 декабря. Россия вновь поднимет вопрос о легитимности нахождения американских военных в САР. Неизвестные атаковали боевиков ССА. К перемирию присоединились почти 30 поселений провинции Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) потеряла важную высоту. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

МИД РФ против присутствия США в Сирии

Как заявил во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия продолжит ставить перед Соединенными Штатами вопрос о легитимности присутствия американских военнослужащих в Сирии.

Замглавы МИД РФ напомнил, что Вашингтон заявлял, что «американские силы могут остаться в Сирии для обеспечения функционирования неких нелегальных местных советов на левом берегу Евфрата».

«Насколько известно, эти местные советы не намерены подчиняться сирийским властям», — отметил дипломат.

Он также напомнил, что официальный Дамаск не приглашал американских военных, а следовательно — их нахождение в САР нелегитимно.

Атака на ССА

Как сообщили военные источники в Сирии, командный пункт одного из подразделений оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» на западе Алеппо подвергся атаке со стороны неизвестных. Боевики ССА бросили свои позиции, оставив нападавшим тяжелое вооружение, включая оснащенные крупнокалиберными пулеметами внедорожники и ПТРК американского производства.

Новый союзник правительственных сил Сирии

В провинции Даръа создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир». Во главе ополчения стоит шейх Абдель Азизи аль-Рифая, его назначение на данный пост было согласовано с командованием сирийской армии.

Как сообщают местные источники, в первый день в племенное ополчение записались 160 человек. Некоторые из них — амнистированные боевики, изъявившие желание сражаться на стороне правительственных войск.

К перемирию присоединились 27 населенных пунктов провинции Хомс

Духовные лидеры, старейшины и главы 27 населенных пунктов провинции Хомс подписали соглашение о присоединении к процессу примирения.

Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владислав Николаев, в числе поселений, примкнувших к перемирию, Кемам, Джендар, Шамсин, Аль-Маамура, Аль-Америя и многие другие.

Все подписанты соглашения поблагодарили Россию за конструктивную роль в национальном примирении во всех районах Сирии.

«Джебхат ан-Нусра» теряет позиции

Сирийская армия смогла зачистить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» вершину Таль Шехаба около Голанских высот. И это несмотря на то, что исламистам оказывали огневую поддержку израильские войска.

В результате возвышенность Таль Шехаба теперь полностью контролируется Сирийской арабской армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.