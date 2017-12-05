Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
Новости Сирии
Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту

    19:52  5 Декабря 2017
    745

    Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, боевики перешли на сторону правительственных войск, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту

    Сирия, 5 декабря. Россия вновь поднимет вопрос о легитимности нахождения американских военных в САР. Неизвестные атаковали боевиков ССА. К перемирию присоединились почти 30 поселений провинции Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) потеряла важную высоту. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    МИД РФ против присутствия США в Сирии

    Как заявил во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия продолжит ставить перед Соединенными Штатами вопрос о легитимности присутствия американских военнослужащих в Сирии.

    Замглавы МИД РФ напомнил, что Вашингтон заявлял, что «американские силы могут остаться в Сирии для обеспечения функционирования неких нелегальных местных советов на левом берегу Евфрата».

    «Насколько известно, эти местные советы не намерены подчиняться сирийским властям», — отметил дипломат.

    Он также напомнил, что официальный Дамаск не приглашал американских военных, а следовательно — их нахождение в САР нелегитимно.

    Атака на ССА

    Как сообщили военные источники в Сирии, командный пункт одного из подразделений оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» на западе Алеппо подвергся атаке со стороны неизвестных. Боевики ССА бросили свои позиции, оставив нападавшим тяжелое вооружение, включая оснащенные крупнокалиберными пулеметами внедорожники и ПТРК американского производства.

    Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, боевики перешли на сторону правительственных войск, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту

    Новый союзник правительственных сил Сирии

    В провинции Даръа создано новое проправительственное формирование «Джейш аль-Ашаир». Во главе ополчения стоит шейх Абдель Азизи аль-Рифая, его назначение на данный пост было согласовано с командованием сирийской армии.

    Как сообщают местные источники, в первый день в племенное ополчение записались 160 человек. Некоторые из них — амнистированные боевики, изъявившие желание сражаться на стороне правительственных войск.

    К перемирию присоединились 27 населенных пунктов провинции Хомс

    Духовные лидеры, старейшины и главы 27 населенных пунктов провинции Хомс подписали соглашение о присоединении к процессу примирения.

    Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владислав Николаев, в числе поселений, примкнувших к перемирию, Кемам, Джендар, Шамсин, Аль-Маамура, Аль-Америя и многие другие.

    Все подписанты соглашения поблагодарили Россию за конструктивную роль в национальном примирении во всех районах Сирии.

    Сирия сегодня: ССА атаковали неизвестные, боевики перешли на сторону правительственных войск, «Джебхат ан-Нусра» потеряла стратегическую высоту

    «Джебхат ан-Нусра» теряет позиции

    Сирийская армия смогла зачистить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» вершину Таль Шехаба около Голанских высот. И это несмотря на то, что исламистам оказывали огневую поддержку израильские войска.

    В результате возвышенность Таль Шехаба теперь полностью контролируется Сирийской арабской армией.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #дамаск #сса #джебхат ан-нусра #хомс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть