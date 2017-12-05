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Делегация России узнала решение МОК
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    Делегация России узнала решение МОК

    19:54  5 Декабря 2017
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    Делегация России узнала решение МОК

    Москва, 5 декабря. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) уже проинформировали российскую делегацию о своем решении, посвященном вопросу допуска сборной России на Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом сообщило издание Around the Rings

    Согласно предварительным данным, официально информация о судьбе команды РФ будет обнародована в 21:30 по московскому времени.

    Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет провел переговоры с американской компанией Nike по вопросу создания «нейтральной» формы для российских атлетов.

    Напомним, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Светлана Журова указала на то, что российская сторона сделает все для того, чтобы отстоять честь своих спортсменов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок
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