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Политика
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Украина
Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск
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    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    19:37  5 Декабря 2017
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    Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

    Киев , 5 декабря. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    «ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили», — заявил Лысенко.

    Он также добавил, что данное решение принято в связи с тем, что Саакашвили «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю Службы безопасности Украины.

    Напомним, 5 декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик залез на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями. Однако сторонники политика заблокировали машину и пробили колеса. После этого сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков, и пришли вместе с ним к зданию Верховной рады.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #саакашвили #генпрокуратура
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