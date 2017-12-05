Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Киев , 5 декабря. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили», — заявил Лысенко.

Он также добавил, что данное решение принято в связи с тем, что Саакашвили «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю Службы безопасности Украины.

Напомним, 5 декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик залез на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями. Однако сторонники политика заблокировали машину и пробили колеса. После этого сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков, и пришли вместе с ним к зданию Верховной рады.