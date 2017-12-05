Луценко рассказал, когда на Украине исчезнут «пророссийские» СМИ

Киев, 5 декабря. На Украине до конца года в стране будет прекращено функционирование «пророссийских» СМИ, считает генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

«Я очень надеюсь, что до Нового года подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских СМИ, которые засоряют наши улицы и мозги отдельных доверчивых украинцев», — заявил Луценко, выступая в Раде во вторник.

26 июля стало известно, что из Украины выдворили российскую журналистку, сотрудницу телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» Марию Князеву и запретили ей въезд в страну на три года.

Напомним, в феврале текущего года международная неправительственная организация Amnesty International обвинила власти Украины в притеснении журналистов. В организации также заявили об отсутствии результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов – Павла Шеремета и Олеся Бузины.