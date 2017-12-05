Ирина Шейк поразила поклонников откровенным платьем на премии в Лондоне

Москва, 5 декабря. Супермодель из Челябинской области Ирина Шейк в очередной раз удивила своих поклонников. На церемонии The Fashion Awards Ирина Шейк появилась в откровенном платье из коллекции Versace.

Для церемонии Шейк выбрала коктейльное платье в пол с откровенным разрезом и глубоким декольте. Платье больше напоминало серебристое боди, поверх которого завязано полотно белой ткани. Модель позировала перед объективами камер на мероприятии в Лондоне, а также опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

@massiluigi CREATOR, master one and only my ❤️Luigi .. Thank you so much for letting me treat myself to delicious pizza and pasta and dessert and thank you for fitting the dress in such ingenious way Публикация от irinashayk (@irinashayk) Дек 5 2017 в 4:39 PST

Многие пользователи выразили восхищение фигурой Ирины Шейк, а также отметили, что даже после рождения ребенка она хорошо выглядит. Некоторые пользователи раскритиковал наряд модели, сравнив вечернее платье с купальником и шторой. Всего за четыре часа публикация Ирины Шейк успела собрать более 280 тысяч лайков, передает URA.RU.