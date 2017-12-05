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Ирина Шейк поразила поклонников откровенным платьем на премии в Лондоне
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    Ирина Шейк поразила поклонников откровенным платьем на премии в Лондоне

    19:22  5 Декабря 2017
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    Ирина Шейк поразила поклонников откровенным платьем на премии в Лондоне

    Москва, 5 декабря. Супермодель из Челябинской области Ирина Шейк в очередной раз удивила своих поклонников. На церемонии The Fashion Awards Ирина Шейк появилась в откровенном платье из коллекции Versace.

    Для церемонии Шейк выбрала коктейльное платье в пол с откровенным разрезом и глубоким декольте.  Платье больше напоминало серебристое боди, поверх которого завязано полотно белой ткани. Модель позировала перед объективами камер на мероприятии в Лондоне, а также опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

    Многие пользователи выразили восхищение фигурой Ирины Шейк, а также отметили, что даже после рождения ребенка она хорошо выглядит. Некоторые пользователи раскритиковал наряд модели, сравнив вечернее платье с купальником и шторой. Всего за четыре часа публикация Ирины Шейк успела собрать более 280 тысяч лайков, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
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    #лондон #ирина шейк
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