Стороны конфликта в Донбассе определили срок разминирования всех пунктов пропуска

Минск, 5 декабря. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пришли к договоренности до 20 декабря завершить разминирование во всех пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

«Стороны договорились до 20 декабря завершить разминирование во всех пунктах пропуска», — сказал он.

По его словам, контактная группа продолжила подготовку к запланированному в ближайшее время обмену пленными. Он отметил, что «стороны еще не определили дату обмена, однако договорились осуществить обмен до новогодних и рождественских праздников», передает ТАСС.

Напомним, ранее полномочный представитель Российской Федерации на мирных переговорах по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона продолжает сдерживать Минский процесс по ряду направлений.