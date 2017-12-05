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Стороны конфликта в Донбассе определили срок разминирования всех пунктов пропуска
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    Стороны конфликта в Донбассе определили срок разминирования всех пунктов пропуска

    19:25  5 Декабря 2017
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    Стороны конфликта в Донбассе определили срок разминирования всех пунктов пропуска

    Минск, 5 декабря. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пришли к договоренности до 20 декабря завершить разминирование во всех пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

    «Стороны договорились до 20 декабря завершить разминирование во всех пунктах пропуска», — сказал он.

    По его словам, контактная группа продолжила подготовку к запланированному в ближайшее время обмену пленными. Он отметил, что «стороны еще не определили дату обмена, однако договорились осуществить обмен до новогодних и рождественских праздников», передает ТАСС.

    Напомним, ранее полномочный представитель Российской Федерации на мирных переговорах по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона продолжает сдерживать Минский процесс по ряду направлений. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #разминирование
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