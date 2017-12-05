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Политика
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Украина
Власти Харькова в шоке: раскопанная могила большевика Руднева оказалась пустой
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    Власти Харькова в шоке: раскопанная могила большевика Руднева оказалась пустой

    19:35  5 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  05 Декабря 2017
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    Власти Харькова в шоке: раскопанная могила большевика Руднева оказалась пустой

    Киев, 5 декабря. Могилу большевика-революционера Николая Руднева, расположенную в центре Харькова, раскопали, она оказалась пустой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете Юрий Сидоренко.

    «Могила Руднева оказалась очередным коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли», — сообщил Сидоренко.

    Сидоренко подчеркнул, что могильная плита точно не останется на прежнем месте, а ее дальнейшая судьба определится в скором времени. По словам представителя харьковского Горсовета, министерство культуры Украины теперь изменит статус захоронения, основываясь на результатах проведенных раскопок.

    Напомним, Николай Руднев — участник Гражданской войны в России, известный деятель большевистского движения. Руднев был смертельно ранен при обороне Царицына в 1918 году. Именно в Волгограде Руднева сначала и похоронили, а затем перевезли его останки в Харьков. Площадь, где похоронили героя гражданской войны, была переименована в «Площадь Руднева». Впоследствии на ней был установлен и памятник Рудневу. 

    В 2015 году площадь была переименована в Площадь героев небесной сотни, а памятник Рудневу снесен.  

    Автор: Федор Веснин
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    #харьков #память #могила #руднев #большевик
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