Власти Харькова в шоке: раскопанная могила большевика Руднева оказалась пустой

Киев, 5 декабря. Могилу большевика-революционера Николая Руднева, расположенную в центре Харькова, раскопали, она оказалась пустой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете Юрий Сидоренко.

«Могила Руднева оказалась очередным коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли», — сообщил Сидоренко.

Сидоренко подчеркнул, что могильная плита точно не останется на прежнем месте, а ее дальнейшая судьба определится в скором времени. По словам представителя харьковского Горсовета, министерство культуры Украины теперь изменит статус захоронения, основываясь на результатах проведенных раскопок.

Напомним, Николай Руднев — участник Гражданской войны в России, известный деятель большевистского движения. Руднев был смертельно ранен при обороне Царицына в 1918 году. Именно в Волгограде Руднева сначала и похоронили, а затем перевезли его останки в Харьков. Площадь, где похоронили героя гражданской войны, была переименована в «Площадь Руднева». Впоследствии на ней был установлен и памятник Рудневу.

В 2015 году площадь была переименована в Площадь героев небесной сотни, а памятник Рудневу снесен.