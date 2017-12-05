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Политика
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Украина
Жена Саакашвили назвала задержание мужа результатом «сговора олигархов»
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    Жена Саакашвили назвала задержание мужа результатом «сговора олигархов»

    19:17  5 Декабря 2017
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    Жена Саакашвили назвала задержание мужа результатом «сговора олигархов»

    Киев, 5 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ожидал визита сотрудников правоохранительных органов, заявила во вторник его супруга Сандра Руловс, комментируя неудачную попытку украинских силовиков задержать политика.

    По ее словам, возбужденное против Саакашвили дело является политическим преследованием и «результатом сговора олигархов».

    Жена Саакашвили назвала задержание мужа результатом «сговора олигархов»

    «Миша ожидал этого, но его активность вместе с партией не прекращалась. Он смог разбудить народ в эти последние недели, и думаю, результат налицо. Мы все верим, что это дело является результатом сговора олигархов», — заявила Руловс в эфире телеканала «Рустави-2».

    Напомним, что во вторник сотрудники правоохранительных органов Украины попытались задержать Саакашвили по подозрению в содействии участникам преступной организации, однако сторонники политика заблокировали машину СБУ, не дав ей проехать, и освободили экс-губернатора.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #саакашвили #сандра руловс #задержание
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