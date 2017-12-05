ВСУ использовали «Копье» против жителей ДНР. Репортаж ФАН с места событий
Во время обстрела поселка шахты Трудовская (западная прифронтовая окраина петровского района Донецка) был ранен местный житель, работавший водителем машины коммунальной службы. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на месте происшествия.
Через час после обстрела со стороны ВСУ журналисты ФАН подъехали к ближайшему от зоны обстрела блокпосту.
«Там место открытое, простреливается все. Наши уже поехали, попробуют машину достать. Несколько разрывов было: то ли СПГ-9 (советский станковый противотанковый гранатомет, имеет шифр «Копье» — прим. ред.) то ли БМП. Ну и стрелковка по мелочи. А у нас команда не стрелять, мы ее выполняли» — говорит один солдат ДНР.
Через двадцать минут у блокпоста появляется машина, которая «ковыляет» на пробитых колесах. Подъезжая ближе, становятся видны и другие повреждения: выбиты стекла, разбитый осколками аккумулятор, мелкие пробоины по корпусу.
«Обычно нам звонят при обстрелах, если кто из гражданских страдает. У всех уже телефоны есть. А тут водитель сам вышел на блокпост. Мы помощь оказали и отправили в больницу. Потом МЧС доехать пытались, но сами попали под обстрел и были вынуждены уехать. Ну а там уже нам аккумулятор привезли. Вот поехали, машину вытащили. Она там регулярно мусор забирала. И раньше никто не обстреливал. А это видимо кто-то из нацбатальонов на ротацию приехал» — рассказывают о своей спасательной операции бойцы.
Удалось корреспондентам ФАН пообщаться и с водителем машины Артуром Теменцевым. Он получил легкое ранение лица и сейчас находится в травматологическом отделении городской больницы №14. Там ему оказали всю необходимую помощь.
«Да работал, как обычно. И тут взрывы. Не знаю осколками или стеклом мне лицо посекло. Но все уже нормально, помощь оказали. Извините, говорить трудно» — поделился Артур.