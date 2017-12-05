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Политика
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Россия
Россияне смогут покупать билеты на поезд за 90 суток до отправления
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    Россияне смогут покупать билеты на поезд за 90 суток до отправления

    19:11  5 Декабря 2017
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    Россияне смогут покупать билеты на поезд за 90 суток до отправления

    Москва, 5 декабря. Компания РЖД с 10 декабря начнет продавать билеты на поезда за три месяца до отправления. Такая информация содержится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РЖД.

    «С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления», — сообщили в компании.

    Подобная реформа, считают в РЖД, позволит вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень, а также повысит доступность перевозок — заранее планировать дальние поездки на поезде жителям России теперь будет проще. 

    В пресс-службе оператора российских железных дорог также отметили, что купить билеты за 90 дней до отправления поезда можно будет и в железнодорожных кассах, и на официальном сайте РЖД.

    Напомним, ранее стало известно, что компания РЖД завершила подготовку проекта скоростной магистрали из Европы в Китай, которая пройдет через территорию Кузбасса. Поезда, которые будут курсировать по маршруту из Европы в Азию и обратно, смогут разгоняться до 360 километров в час. Реализацию масштабного транспортного проекта планируется завершить к 2030 году.

    Автор: Федор Веснин
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    #поезд #ржд #билет #90 дней
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