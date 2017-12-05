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Аббас предупредил Трампа об опасности переноса посольства США в Иерусалим
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    Аббас предупредил Трампа об опасности переноса посольства США в Иерусалим

    19:12  5 Декабря 2017
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    Аббас предупредил Трампа об опасности переноса посольства США в Иерусалим

    Вашингтон, 5 декабря. Американский президент Дональд Трамп и его палестинский коллега Махмуд Аббас провели телефонные переговоры. Как сообщает агентство Reuters, в ходе разговора американский лидер проинформировал лидера Палестины о своем намерении перенести в Иерусалим из Тель-Авива посольство США в Израиле.

    Как сообщил журналистам официальный представитель палестинского руководителя, Аббас предупредил Трампа, что этот шаг будет иметь опасные последствия.

    Ранее Палестина отреагировала на предложенный Трампом способ закончить конфликт с Израилем, заявив, что слова президента США являются бессмысленными.

    Напомним, что 19 ноября Госдепартамент США отозвал разрешение на работу в Вашингтоне представительства ООП.

    25 ноября агентство Associated Press сообщило, что власти США не станут закрывать представительство Организации освобождения Палестины, расположенное в Вашингтоне.

    Аббас предупредил Трампа об опасности переноса посольства США в Иерусалим

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #трамп #израиль #палестина #аббас
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