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Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
Политика
Совфед запретил посещение палаты девяти СМИ-иноагентам
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    Совфед запретил посещение палаты девяти СМИ-иноагентам

    18:57  5 Декабря 2017  /обновлено: 19:21  05 Декабря 2017
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    Софвед запретил посещение палаты девяти СМИ-иноагентам

    Москва, 5 декабря. Совет Федерации России запретил аккредитацию СМИ, которые попали в список иностранных агентов. Об этом во вторник заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «В соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Минюста России решением комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов», — отметил он.

    Сенатор добавил, что запрет допуска СМИ-иноагентов в верхнюю палату парламента стал ответом на ограничение доступа журналистов телеканала RT в американский Конгресс, передает РИА Новости.

    Напомним, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами. В список иноагентов на сегодняшний день входят девять средств массовой информации, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сми #клишас #совет федерации #иностранные агенты
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