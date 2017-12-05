Совфед запретил посещение палаты девяти СМИ-иноагентам

Москва, 5 декабря. Совет Федерации России запретил аккредитацию СМИ, которые попали в список иностранных агентов. Об этом во вторник заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Минюста России решением комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов», — отметил он.

Сенатор добавил, что запрет допуска СМИ-иноагентов в верхнюю палату парламента стал ответом на ограничение доступа журналистов телеканала RT в американский Конгресс, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами. В список иноагентов на сегодняшний день входят девять средств массовой информации, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода».