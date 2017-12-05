Спикер Архангельского парламента: «Главное, чтобы люди хотели жить и работать в Арктике»

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости развития северного региона. Около трети Арктической зоны приходится на долю РФ, поэтому и Архангельской области в последнее время уделяется небывалое внимание. В этом году там прошел масштабный международный форум «Артика — территория диалога», на котором был принят ряд стратегически важных для региона решений и выбраны векторы развития на ближайшие годы. О том, как реализуются договоренности, какие проблемы наиболее остро стоят в регионе сегодня и что делается для их разрешения, мы побеседовали с председателем Архангельского областного собрания депутатов Виктором Новожиловым.

— Виктор Феодосьевич, с какими показателями Архангельская область завершает 2017 год? Каковы главные достижения и неудачи года, на ваш взгляд?

— Архангельская область сегодня — это стабильно развивающийся регион. На протяжении последних семи лет индекс физического объема валового регионального продукта демонстрирует положительную динамику. Рост промышленного производства за последние пять лет остается стабильным. Хотя нельзя не отметить, что в 2014 году был зафиксирован некоторый спад в судостроении вследствие цикличности заказов в отрасли. Позитивными также являются показатели инвестиций. Структура валового регионального продукта нашей области достаточна стабильна. Доминирующее место принадлежит промышленности, достаточно большой удельный вес приходится на бюджетный сектор, а также на торговлю и транспорт. В добыче полезных ископаемых отмечается устойчивая положительная динамика. Вместе с тем в производстве пищевых продуктов отмечается спад относительно уровня прошлого года. В лесопромышленном производстве Архангельской области в последние годы демонстрируется рост объемов отгруженных товаров. Положительная динамика также отмечается и в производстве основных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, что связано с реконструкцией картонно-бумажного производства в АО «Архангельский ЦБК».

В целом лесопромышленный комплекс в последние годы показывает хороший рост, идет полным ходом отгрузка материалов на экспорт. Расчетная лесосека у нас в регионе большая, и сейчас освоение леса с каждым годом прогрессирует. Раньше Архангельскую область называли всесоюзной лесопилкой. Это было хорошо при СССР, потом показатели стали ухудшаться. Хочу отметить, что вот сейчас мы как раз подходим к тем показателям, которые были во времена Союза.

А вот что огорчает, так это падение численности нашего населения. В первую очередь, конечно, это связано с демографической ситуацией, так как идет большой отток населения из Архангельской области в другие регионы. Например, Вельский район расположен поблизости с Вологдой, а это все-таки областной центр. Поэтому очень много жителей переезжают туда.

— А какова основная причина оттока населения?

— Во-первых, все-таки заработок. Зарплаты не те стали. Вот раньше, помните, при Советском Союзе, все же ехали на север за «длинным рублем». Сейчас такого нет. Петербург, Москва, Ярославль, Вологда — все это, конечно, привлекает кадры. И месторасположением — уже не север, и зарплатами. Молодежь уезжает. Разговариваешь с ними, получаешь ответ, что там больше возможностей, перспектив, мероприятий, «развлекаловки», в том числе. Старшеклассники стараются найти более престижные вузы и уехать сразу после школы. Хотя, образование у нас здесь, разумеется, есть.

— Губернатор Архангельской области рассказывал об имеющихся договоренностях с Москвой, касающихся стимулирования выпускников вузов оставаться в регионе. Как идет работа в этом плане?

— Постоянно с молодежью разговоры ведутся, мы в диалоге, но какой-то конкретики нет. Есть обсуждение, что, например, мы какие-то преференции можем предложить… Только деньгами, что ли, заманивать? Это неправильно. Работа ведется, но не могу пока сказать, что это дает ощутимый результат. Как был отток, так он и есть, к сожалению. Но мы все понимаем, что надо работать в этом направлении. У нас же есть САФУ, вуз федерального значения! Надо им заниматься, развивать, чтобы вчерашние школьники хотели сюда поступать и оставались здесь, а не уезжали в другие регионы.

— Какие самые значимые законопроекты были приняты Архангельским заксобранием в 2017 году?

— В течение этого года была проделана большая работа по совершенствованию законодательства. Каждый из принятых областных законов (по состоянию на конец ноября их 64) направлен на социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояния жителей области. Самым важным финансовым документом области, несомненно, является закон об областном бюджете. Важно учитывать, что 69% расходов областного бюджета (общий объем расходов составляет 68,9 млрд рублей) приходится на социальную сферу, что еще раз подчеркивает социально-ориентированный характер бюджета. Также к числу наиболее значимых областных законов могу отнести следующие. В апреле 2017 года приняты комплексные изменения в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые должны обеспечить безопасное пребывание детей в организациях отдыха, а также повысить качество предоставляемых услуг. На министерство труда, занятости и социального развития области возложены функции по контролю в данной сфере. В июле 2017 года вступили в силу изменения, связанные с совершенствованием государственной политики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области. Суть такова, что сейчас главы муниципальных образований, депутаты местного уровня должны подавать на имя губернатора сведения о доходах-расходах, об имуществе. Этот закон был принят и сейчас отлично работает, а контролируется со стороны федерального центра.

— Почему именно сейчас этот закон принят? Наболело?

— Нет. На самом деле это было сделано по рекомендации федерального центра. Это такой весомый, значимый для всех закон. Тут очень много было полемики, особенно со стороны депутатов местного уровня. Потому что, если говорить откровенно, желающих идти в депутаты и так очень мало…

— Почему люди не хотят идти в депутаты? Даже странно…

— Вы знаете, в сельской местности, например, приходится буквально уговаривать людей идти в депутаты. А теперь еще этот заслон для кандидатов сделали. Желающих стало еще меньше. На самом деле мы много раз выходили на федеральный уровень, чтобы хотя бы местных освободить от этого закона, но федералы сказали — нет! Привыкнут, говорят. Ищите толковых людей в депутаты и в главы, чтобы этот закон начал полноценно работать.

— После крупнейшего форума «Арктика — территория диалога» на какие наиболее перспективные направления взят курс?

— Основной темой форума, который состоялся в марте 2017 года, стали гуманитарные проблемы. И все эти проблемы напрямую связаны с перспективами развития промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры арктических территорий. Мы как региональные законодатели должны в первую очередь участвовать в процессе правового обеспечения развития Арктической зоны России.

Жители Архангельской области должны видеть экономические перспективы региона и принимать активное участие в культурной и общественной жизни страны. Поэтому серьезного внимания требуют вопросы обеспечения льготами жителей северных территорий, развития санитарной авиации отдаленных местностей, поддержки сельского хозяйства, которое развивается в экстремальных условиях, и, безусловно, вопросы развития транспортной инфраструктуры, повышения доступности территории. При этом мы должны обеспечить конкурентоспособность бизнеса, который работает в условиях Крайнего Севера.

Если касаться конкретных направлений, то это развитие транспортной логистики, подготовка кадров для работы в условиях Арктики на базе Северного Арктического федерального университета, развитие приарктического туризма, волонтерского движения и многое другое.

— Какие самые значимые контракты для развития Архангельской области были заключены в рамках этого форума? Как идет их реализация?

— На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в соответствии с госпрограммой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» планируется формирование и функционирование Архангельской опорной зоны как ключевого промышленного узла освоения Арктики.

Здесь должна быть развитая социальная инфраструктура в границах семи муниципальных образований. Проект опорной зоны включает 12 взаимоувязанных проектов. Ключевые среди них — «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур»» и «Строительство нового глубоководного порта».

Реализация этих проектов предполагается за счет привлечения частных инвестиций на основе механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Регион уделяет особое внимание вопросам подготовки проекта «Белкомур» к практическому воплощению.

В ноябре текущего года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения Министерства обороны РФ с ООО «ПЛК Архангельск». Таким образом, в Архангельской области будет создан производственно-логистический комплекс для решения государственных задач в Арктике. Комплекс возьмет на себя весь спектр задач по управлению транспортными потоками на трассе Северного морского пути и прилегающих территориях Арктической зоны России. В свою очередь это повлечет и развитие прилегающих территорий, приведет к созданию новых рабочих мест, то есть станет дополнительным импульсом к дальнейшей диверсификации экономики региона.

Активно готовится к реализации проект по созданию горно-обогатительного комбината на Новой Земле, который должен обеспечить поступление в бюджеты всех уровней до 50 миллиардов рублей. Создание портового комплекса позволит решать государственные задачи по военной, экологической безопасности, сформировать базу для сопровождения мореплавания по Северному морскому пути.

Перспективным проектом для Архангельской области может стать строительство завода по производству сжиженного природного газа. В настоящее время прорабатывается вопрос возможности строительства данного завода в районе газораспределительной станции «Новодвинск».

Между правительством Архангельской области и ПАО «Российские сети» было подписано соглашение о взаимодействии по вопросам развития арктических территорий.

В любом случае показателем эффективности всей нашей общей работы будет желание человека связать с Арктикой свою судьбу. Это намного важнее, чем любые финансово-экономические показатели.

— Какие социальные вопросы можно назвать наиболее остро стоящими в регионе на конец 2017 года?

— Безусловно, это наличие просроченной кредиторской задолженности в ряде медицинских организаций. На минувшей сессии были приняты изменения в бюджет Архангельской области, в соответствии с которыми выделено 217,2 млн рублей на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций, работающих в системе ОМС (налоговые и коммунальные платежи, выплаты в фонд социального страхования и другие платежи). Также мы плотно занимаемся обеспечением прав граждан на дополнительное и льготное лекарственное обеспечение. Для решения этой проблемы дополнительно выделено 130 млн рублей. В данный момент происходит закупка и поставка лекарственных препаратов в Архангельскую область. В ближайшее время они появятся в аптеках.

— А каковы, на ваш взгляд, самые проблемные вопросы в сфере ЖКХ?

— На территории Архангельской области создана и функционирует некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области». Ежегодно в областном бюджете мы предусматриваем на его деятельность областное финансирование. В 2017 год размер такого финансирования составил 74,7 млн рублей, в проекте областного бюджета на 2018 год финансирование данной организации составит уже 77,7 млн рублей.

Есть трудности со сбором средств на проведение капремонта. Депутаты обратили внимание на то, что региональный оператор вынужден подавать в суд на собственников помещений в многоквартирных домах, которые не платят за капремонт, чтобы взыскивать с них средства в принудительном порядке. Это влечет значительные судебные издержки. В 2016 году они составили 1,9 млн рублей. Областное заксобрание разработало и внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в котором предложено предоставить региональному оператору льготы в виде освобождения от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судебных инстанциях. Это позволит оптимизировать как деятельность регионального оператора, так и расходы бюджетов субъектов РФ.

— Насколько плотно собрание депутатов взаимодействует с главой региона? В каких вопросах есть разногласия?

— Думаю, как и в любом другом регионе страны, взаимодействие депутатского корпуса и губернатора нашей области протекает в тесном конструктивном диалоге. Подготовка любого законопроекта, инициативы, нормативного документа проходит несколько этапов: разработка, обсуждение и принятие. И на всех этапах участвуют как депутаты, так и представители исполнительной власти. Поэтому на завершающей стадии документы, как правило, принимаются в оперативном режиме.

Разумеется, при обсуждении возникают споры, и это нормально. Но разногласиями я бы их не назвал, потому что задача у всех органов власти одна — повышение благосостояния граждан, темпов экономики. Другое дело — как прийти к компромиссу. Здесь уже важен опыт и профессионализм депутатов, представителей исполнительной власти. И, надо сказать, за время моей работы председателем областного парламента нам всегда удавалось договориться, учитывая интересы всех сторон.

Возьмем свежий пример. На последней сессии мы обсуждали проект бюджета на следующий год и на плановый период 2019-2020 годов. Подходов к его формированию было несколько. Кто-то предлагал увеличить финансирование на развитие экономики региона, кто-то — на заработную плату определенным категориям работников, кто-то —выделить дополнительные средства на поддержку муниципалитетов. Были споры, но были они до сессии: на заседаниях комитетов, на депутатских и общественных слушаниях. Мы выслушали всех участников процесса, а в дальнейшем вместе с губернатором приняли наиболее оптимальное решение, устраивающее всех.

— Как Архангельская область готовится к предстоящим президентским выборам?

— Сейчас уже подготовка идет вовсю. Есть ряд вопросов, которые необходимо доработать, учитывая опыт прошлых выборов. К примеру, много отдаленных мест, метеостанций, жителей, которые работают на судах. Эти вопросы сейчас утрясаем, чтобы все имели возможность выполнить свой гражданский долг и проголосовать. Все идет в плановом режиме. Единственное, что волнует — конечно, явка. Но надеемся, что уж на самые главные выборы в стране люди придут.

— А хорошо вообще поморцы голосуют?

— Не очень, к сожалению…

— Основной электорат — это пожилые или молодые люди?

— В основном, люди за 40 наиболее активны. Именно они превалируют.

— В Архангельске осенью проходила встреча Алексея Навального со своими сторонниками. Это было санкционированное мероприятие, как сообщают местные СМИ. Даже помощь оказали, перекрыв площадь Терехина для охраны мероприятия. С чем связана подобная лояльность к оппозиционеру? Ведь во многих регионах у Навального возникают проблемы с проведением встреч и митингов.

— По закону мы обязаны предоставить место для санкционированного мероприятия, обеспечить порядок и безопасность. Так мы и делаем. Ведь ставить ему «преграды» было бы неправильно. Провел он там что-то в Соломболе, собрал молодежь, поговорил. Потом где-то, наверное, дней пять все это обсуждалось, муссировалось и затихло. А вы представляете, сколько шума было бы, если б ему отказали?

— А по нарушениям на прошлых президентских выборах было что-то глобальное?

— Крайние выборы прошли спокойно, без инцидентов. Нарушений явных, больших не было. Северные люди — они спокойные, степенные.