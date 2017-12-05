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Общество
Россияне раскупили все кроссоверы Lamborghini до выхода новинки на рынок
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    Россияне раскупили все кроссоверы Lamborghini до выхода новинки на рынок

    18:51  5 Декабря 2017
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    Россияне раскупили все кроссоверы Lamborghini до выхода новинки на рынок

    Москва, 5 декабря. Все автомобили Lamborghini Urus, предназначенные для продажи в России, оказались выкуплены еще до появления новинки на рынке. 

    Стоимость модели Urus в базовой комплектации превышает пятнадцать миллионов рублей, всего для российского рынка было подготовлено пятьдесят автомобилей, отмечает «Газета.ru»

    Кроссовер имеет четырехлитровый двигатель V8, мощность которого составляет 650 лошадиных сил. Автомобиль также оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Скорость в 100 км/ч Urus развивает за 3,6 секунды, а разогнаться кроссовер может до 305 км/ч, напоминает «Ura.ru».    

    Россияне раскупили все кроссоверы Lamborghini до выхода новинки на рынок

    Отметим, ранее было объявлено, что компания Lamborghini намерена выпустить 3500 экземпляров Urus в следующем году.

    Презентация нового кроссовера проходила 5 декабря в Италии.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #кроссовер #lamborghini urus #новинка
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