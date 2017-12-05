Луценко пообещал не разгонять сторонников Саакашвили в Киеве

Киев, 5 декабря. Правоохранительные органы пока не собираются разгонять сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые организовали акцию протеста под стенами Верховной рады в Киеве. Об этом журналистам заявил во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Я остаюсь на позиции законности, и никаких силовых актов, которые на протяжении нескольких месяцев желают организации шабаша, мы будем стараться не допускать», — пообещал он.

Однако Луценко планирует вскоре применить процессуальные меры в отношении Саакашвили.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили выразил надежду на то, что украинская сторона сможет обеспечить физическую защиту грузинского экс-президента Михаила Саакшвили, который подозревается в сотрудничестве с преступными организациями.