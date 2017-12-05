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Политика
В Совфеде предложили дополнить запрет на вход для СМИ-иноагентов жесткой мерой
Политика
Хантсман отреагировал на объявление ряда американских СМИ иноагентами
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    Хантсман отреагировал на объявление ряда американских СМИ иноагентами

    18:51  5 Декабря 2017
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    Хантсман отреагировал на объявление ряда американских СМИ иноагентами

    Москва, 5 декабря. Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ. По его словам, это вызвало у американской стороны «серьезную озабоченность».

    Как отметил Хантсман, соответствующие меры отразились как на неправительственных организациях, так и гражданском обществе.

    Посол отметил, что США призывают РФ «не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится беспрепятственно работать в России».

    Ранее госдепартамент США призвал Москву отказаться от введения в действие «лицемерного и неуместного» закона о СМИ-иноагентах, заявив, что он представляет «угрозу для свободы прессы в России».

    Напомним, председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах.

    Автор: Тимур Румянцев
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