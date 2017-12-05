Хантсман отреагировал на объявление ряда американских СМИ иноагентами

Москва, 5 декабря. Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ. По его словам, это вызвало у американской стороны «серьезную озабоченность».

Как отметил Хантсман, соответствующие меры отразились как на неправительственных организациях, так и гражданском обществе.

Посол отметил, что США призывают РФ «не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится беспрепятственно работать в России».

Комментарий посла Хантсмана в связи присвоением Минюстом РФ статуса «иностранного агента» ряду СМИ. Подробнее: https://t.co/BDhxWFUTST pic.twitter.com/4AYfEf8bie — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 5, 2017

Ранее госдепартамент США призвал Москву отказаться от введения в действие «лицемерного и неуместного» закона о СМИ-иноагентах, заявив, что он представляет «угрозу для свободы прессы в России».

Напомним, председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил США на критику закона о СМИ-иноагентах.