Евросоюз утвердил черный список налоговых гаваней

Брюссель, 5 декабря. Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза во вторник утвердил черный список стран-налоговых гаваней и обсудил возможные защитные меры, говорится в официальном сообщении ЕС.

«Совет утвердил и опубликовал заключения, содержащие список несовместимых юрисдикций в вопросах налогообложения», — отмечается в документе.

Всего в список вошли 17 стран, среди которых оказались Южная Корея, Арабские Эмираты, Макао, Монголия, Панама, Намибия и Бахрейн.

Еще 47 стран согласились исправить недостатки своей налоговой системы, чтобы не превратиться в налоговое убежище. Им предстоит до конца 2018 года (развивающимся странам — до конца 2019 года) выполнить возложенные на них обязательства и предоставить их Евросоюзу. Членам Европейского союза поручено осуществлять жесткий мониторинг за этой работой.